Sinkendes Schiff

Die Spin-Meisterin des Präsidenten beweist mit dem Verkauf ihres eigenen Rücktritts, wie sehr sie ihr düsteres Handwerk versteht. Kellyanne Conway präsentiert sich als besorgte Mama, die sich zu Corona-Zeiten um ihre Kinder kümmern muss. Eine rührende Geschichte, die, wie so viele andere der Erfinderin der „alternativen Fakten“, nur die halbe Wahrheit erzählt.

Jahrelang hat die Chef-Apologetin des Trumpismus das Wohl der Familie ihrem Streben nach Macht und Geld untergeordnet. Unwidersprochen erlaubte sie Donald Trump, ihren halb-philippinischen Partner öffentlich als „eiskalten Verlierer“ und „Ehemann aus der Hölle“ beschimpfen zu lassen. Dass George Conway mit derselben Leidenschaft am Ende der Präsidentschaft des Lügenbarons arbeitete, während seine Frau mindestens so glühend dessen „alternative Fakten“ verbreitete, spricht nicht für ein harmonisches Familienleben. So zu tun als ob, gehört zu den Märchen der Kellyanne. Wenn nur die Hälfte von dem stimmt, was Teenager-Tochter Claudia auf TikTok und Twitter öffentlich gemacht hat, brannte es im Hause Conway lichterloh. Dass die 15-Jährige so weit ging, ihre Eltern des verbalen und körperlichen Missbrauchs zu beschuldigen, spricht Bände.

Egal, was am Ende den Ausschlag für den abrupten Rücktritt der loyalsten Wegbegleiterin des Präsidenten gab, trifft die Entscheidung Trump zum ungünstigsten Zeitpunkt. Die Gründe mögen privat sein, die Konsequenzen sind politisch. Mit dem Verlust seiner Propaganda-„Cruella“ hat der Präsident niemanden mehr, der die rechten Bluthunde so effektiv wie sie von der Leine lassen kann.

Schamlos und mit eiskaltem Lächeln hat Conway für Trump regelmäßig in die Kameras gelogen, das Unmögliche verteidigt und unter die Gürtellinie getreten. Nachdem Steve Bannon wegen gemeinschaftlichen Betrugs und Bereicherung in Millionenhöhe an einem Verein für den Mauerbau an der Grenze zu Mexiko angeklagt ist, verliert der Präsident mit Conway nun die andere Hälfte der Architekten seines Wahlsiegs 2016.

So sehr sie private Gründe für ihren Rücktritt nach vorn spielt, so plausibel scheint, dass Conway nicht mit der Trump-Titanic untergehen will. Sie ist klug genug, das sinkende Schiff zu verlassen, bevor die Kapelle den letzten Takt gespielt hat.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 25.08.2020