Sinnloses Exempel

Der Ärger hatte sich seit Dezember aufgestaut – jetzt brach er sich mit einem in dieser Form ungewöhnlichen Brief von drei Fördervereinen Bahn. Bei ihnen stößt es auf völliges Unverständnis, was die Mehrheit des Gemeinderats bei den Etatberatungen beschlossen hat. Da wurden die Etats des Nationaltheaters und der beiden großen Museen mal eben schnell mit einem Federstrich um eine halbe Million gekürzt, um dieses Geld der freien Szene zu geben.

Erst die Vielfalt macht Kultur lebendig und attraktiv. Daher ist die freie Szene für Mannheim ohne Zweifel sehr wichtig. Wer sie noch mehr stärken will als in den vergangenen Jahren bereits geschehen, der soll und kann das tun. Der im Dezember beschlossene Etat war keineswegs „auf Kante genäht“, sondern es wurden viele Wohltaten ausgeschüttet. Da hätte es auch Spielraum für weitere 500 000 Euro für die freie Szene gegeben.

Offenbar wollte die linke Mehrheit mit den gleichlautenden Anträgen von Grünen, SPD sowie Li.Par.Tie einfach ihre neue Mehrheit demonstrieren und ein Exempel an der „Hochkultur“ statuieren, die man eben bürgerlichen Kreisen zuordnet. Damit hat man nun nicht nur die Förderer vor den Kopf gestoßen, die viel privates Geld und persönliches Engagement für die kulturellen Leuchttürme unserer Stadt aufwenden. Es widerspricht auch dem Grundsatz von Haushaltswahrheit und -klarheit. Schließlich gab es vorher genaue Berechnungen, wie viele Mittel angesichts steigender Personal- und Energiekosten nötig sind. Wenn nun doch ein Defizit entsteht, muss es der Gemeinderat am Ende doch wieder abdecken.

