Forschung ist der Schlüssel für die Innovationen von morgen. Der Satz mag abgegriffen klingen, aber er bleibt richtig. Ihn zum Leitmotto für das neue Forschungsrahmenprogramm der Europäischen Union (EU) zu machen, bedeutet einen wichtigen Schritt nach vorn. Es bleibt zentral, mit europäischen Mitteln die Universitäten und ihre Partner zu fördern, ihnen die Arbeit an jenen Exzellenzprojekten zu ermöglichen, die kein Mitgliedstaat allein anstoßen könnte.

Der neue Weg, nun auch bestimmte Zukunftsthemen in den Vordergrund zu stellen, ergibt Sinn, weil es die Arbeit der Wissenschaftler noch mehr ausrichtet und anspornt. So ist das Versprechen, dass in zehn Jahren kein Kind mehr an Krebs erkranken muss, ambitioniert, aber lohnenswert. Denn auf dem Weg dorthin wird es auch hoffnungsvolle Ergebnisse geben, die den bereits Erkrankten helfen.

Die EU hat schon einmal vor etlichen Jahren erfolgreich ein derartiges Projekt aufgegriffen, als es darum ging, seltene Erkrankungen bei jungen Patienten zu bekämpfen. Denn in diesem Bereich fehlten damals ausgereifte und zertifizierte Medikamente, die die Pharma-Riesen nicht herstellten, weil die Zielgruppe zu klein war. Herausgekommen sind zahlreiche Präparate, die den kleinen – und großen – Patienten geholfen haben. Ein echter und spürbarer Mehrwert europäischer Kooperation.

Dabei geht es nicht darum, die Hersteller in diesem Bereich von eigener Arbeit zu entlasten, sondern sie zu animieren, ihre Bemühungen fortzusetzen, selbst wenn diese auf den ersten Blick nicht wirtschaftlich sind.

Mit der EU als Projektpartner sind tatsächlich Fortschritte möglich, die auch nötig sind. Wo könnten die Gelder für Forschungsvorhaben besser aufgehoben sein? Die Mitgliedstaaten sollten bei den bevorstehenden Etat-Verhandlungen den Mut haben, sich für diese europäische Zusammenarbeit stark zu machen und die notwendigen finanziellen Mittel bereitzustellen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.12.2018