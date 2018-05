Sinnvoll und zweifelhaft

Anzeige

Spät, sehr spät hat die Stadtpark-Gesellschaft jetzt mit einer Informationsoffensive über ihre neuen Konzepte begonnen. Dabei hat Felicitas Kubala (Grüne), die zuständige Bürgermeisterin, das bereits im November versprochen.

Viele der geplanten Maßnahmen sind sicher sehr sinnvoll, teils überfällig und zukunftsweisend. Wenn die schon lange maroden Aquarien erneuert, zusätzliche Attraktionen wie ein weiterer Indoor-Spielplatz, ein überdachter Ruheraum oder ein Insektarium geschaffen werden, kann das die Anziehungskraft des Parks das ganze Jahr stärken.

Völlig unterschätzt hat man in der Parkleitung aber offenbar die emotionale Bindungskraft mancher liebgewonnener Einrichtung und die Angst vor seelenlos-nüchternen Neubauten. Die Aussage, außer im „Parkherz“ blieben die Besucher „völlig ungestört“ kann man eben auch so lesen, dass an einigen Stellen zu viel, an anderen neuralgischen Punkten nichts investiert wird. Das ärgert die Leute mit Recht.