Sinnvolle Auflagen

Der Hilferuf aus den Hauptstädten der Europäischen Union erfolgte schnell. Kaum hatten die Regierungen in der ersten Coronavirus-Welle das öffentliche Leben in ihren Ländern heruntergefahren, kam bereits der Wunsch nach zusätzlichen Geldern aus Brüssel auf. Zur ganzen Wahrheit gehört allerdings auch, dass vor einem halben Jahr zunächst von Eurobonds die Rede war. Der Aufbaufonds wurde ersonnen, um die unbedachte Einführung der Gemeinschaftshaftung zu verhindern. Dass sich nun für den Darlehensanteil des Fonds niemand wirklich interessiert und die Mitgliedstaaten auch einen großen Bogen um die Kredite des Rettungspaketes 1 machen, spricht Bände.

Es zeigt nämlich, dass trotz der Katastrophe auch andere Ideen am Werk waren. Mit frischem Geld wollte sich so manch einer sanieren. Kein Wunder also, dass sowohl die Finanzminister der Geberländer wie auch die Abgeordneten des Europäischen Parlamentes schnell rote Linien einzogen. Corona-Hilfen sind befristet und dürfen nur zur Beseitigung der Pandemie-Folgen eingesetzt werden.

Dies hat verhindert, dass mit Hilfsgeldern andere Vorhaben in einigen Mitgliedstaaten finanziert werden. Schließlich ist gerade in den überschuldeten Ländern jeder Versuch willkommen, die extreme Staatsverschuldung ohne unpopuläre Reformen zu mindern. Deshalb bleibt es wichtig, dass die EU-Kommission ebenso wie die Finanzpolitiker darauf achten, die Union nach der Pandemie zu ihrer Politik der soliden Haushalte wieder zurückzuführen.

Es war richtig, in einem frühen Stadium die Schuldenregeln außer Kraft zu setzen. Aber das darf kein Dauerzustand sein. Und auch die Illusionen um einen Schuldenschnitt, wie sie inzwischen von einigen italienischen Politikern vorgebracht werden, sind Gift für die Nach-Corona-Ära. Wer Finanzspritzen und Konjunkturprogramme im Krisenfall fordert und ermöglicht, braucht zugleich auch Exit-Strategien, wie man von den hohen Schuldenständen wieder runterkommt.

Denn genau genommen zahlen einige Staaten jetzt die Rechnung dafür, dass sie in besseren Zeiten nicht gut gewirtschaftet haben. Länder wie Deutschland, die bereits die ,,schwarze Null“ erreicht hatten, tun sich leichter, jetzt die finanzpolitische Bazooka herauszuholen. Es bleibt deshalb richtig, dass Brüssel milliardenschwere Hilfsprogramme aufgelegt hat. Noch wichtiger aber war, dass diese mit strengen Auflagen versehen wurden. Und daran sollte niemand rütteln.

