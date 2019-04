Sinnvoller Vorstoß

Ob der neue Ausweis wirklich ein weiteres Instrument zur Überwachung der Bevölkerung wird, liegt an den Mitgliedstaaten. Die Europäische Union geht mit Recht gegen den Wildwuchs an Identitäts- und Aufenthaltskarten in den eigenen Reihen vor. Dass nun auch noch Fingerabdrücke gespeichert werden, klingt dramatisch. Doch das Gegenteil ist der Fall: Denn diese biometrischen Merkmale werden nicht in einer zentralen Datei erfasst, sondern lediglich auf dem Dokument selbst gespeichert.

Sie sollen helfen festzustellen, ob der Ausweisbesitzer auch der Richtige ist – nicht mehr. Dennoch stellt Brüssel den Mitgliedstaaten frei, ob sie zusätzliche Anwendungen für das Ausweisdokument eröffnen. Und das verunsichert zu Recht. Denn wer den Datenhunger von Behörden und staatlichen Einrichtungen kennt, kann sich leicht ausmalen, dass es weitere Interessenten geben wird, die diese Informationen haben wollen.

Schon jetzt darf man aufhorchen, wenn darauf verwiesen wird, dass die neue ID-Karte das richtige Datenformat hat, um auch von der internationalen Luftfahrtbehörde ICAO anerkannt zu werden – mit anderen Worten, um die Identität vor dem Abflug zu klären. Wenn das die Abfertigung am Airport beschleunigt, kann das jedem nur Recht sein.

Doch das Risiko, dass wir den neuen Ausweis künftig noch viel häufiger zücken müssen – zum Beispiel beim Einkaufen im Internet – , ist zumindest latent vorhanden. Es wäre gut, wenn die Bundesregierung für die Anwendung des Dokumentes enge Grenzen zieht. Denn nur dann haben die Bürger auch Vertrauen.

