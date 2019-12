Welcher Notfallpatient ist tatsächlich ein Notfall? Mit dieser Frage haben so ziemlich alle Krankenhäuser ihre liebe Not. Klar fühlt sich jemand, den abends unvermutet Bauchschmerzen überfallen, in höchster Bedrängnis. Besonders dann, wenn eine Schnelldiagnose bei „Dr. Google“ zu einem angsteinflößenden Ergebnis führt – was Notfallmediziner nicht selten erleben. Es kann und darf aber nicht sein, dass solche Medizin- Phänomene klinische Notaufnahmen derart überlasten, dass für Schwerverletzte wie Infarktpatienten entscheidende Zeit verloren geht. Und deshalb ist es richtig und wichtig, integrierte Zentren aufzubauen, in denen nach medizinischer Herausforderung und Brisanz unterschieden wird, es aber gleichwohl keine Notfallpatienten erster und zweiter Klasse gibt, sondern alle Nöte ernst genommen werden.

Das ist freilich nur möglich, wenn Klinikärzte und niedergelassene Mediziner trotz unterschiedlicher Honorartöpfe gemeinsame Sache machen. Was heute kollegial klappt, war nicht immer selbstverständlich. Beispielsweise bedurfte es jahrelanger Verhandlungen nebst Ausräumen so mancher Vorurteile, ehe es gelang, in der Mannheimer Universitätsmedizin erst bei der Notaufnahme für Kinder an einem Strang zu ziehen und schließlich 2015 einen kassenärztlichen Bereitschaftsdienst neben der Zentralen Notaufnahme zu etablieren.

Einen Schritt weiter geht jetzt das Integrierte Notfallzentrum. Erfreulicherweise gilt Ganzheitlichkeit inzwischen nicht nur in der Medizin, sondern auch bei deren Strukturen als sinnvolles Konzept.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.12.2019