Skandalöse Zustände

Insgesamt 49 Millionen Datensätze, zum Teil mit mehreren hundert Seiten – was in den „Panama Papers“ steckt, ist für einen einzelnen Menschen nicht zu erfassen. Aber auch für acht Spezialisten, die sich auf ausgefeilte Software und Computerprogramme stützen können, ist die Analyse der meist ungeordneten Daten fast eine Lebensaufgabe.

Die Damen und Herren im nordhessischen Kassel sind nicht zu beneiden. Es geht um jahrzehntelangen, systematischen Steuerbetrug von Firmen und Einzelpersonen in Steueroasen, befördert und gedeckt von Kanzleien und Banken. Es hat die Gemeinschaft mutmaßlich mehrere hundert Millionen, wenn nicht Milliarden gekostet. Seit eineinhalb Jahren sind die Ermittler mit der Analyse der „Panama Papers“ beschäftigt und haben den Behörden Daten übermittelt, die zu Steuermehreinnahmen von 4,2 Millionen Euro geführt haben. Das ist mehr als überschaubar. Eigentlich schon skandalös. Das Land Hessen hat bislang gerade mal etwas mehr als die Hälfte der 316 000 Euro hereingeholt, die für den Kauf der „Panama Papers“ auf den Tisch gelegt wurden.

Die karge Personalausstattung der Steuerbehörden ist ein Skandal hinter dem Steuerskandal. Es ist mehr als überfällig, dass die Zahl der Experten zur Auswertung der Daten in Kassel deutlich aufgestockt wird, zumal sich die Gruppe dort um weitere Datenlecks aus Steueroasen, im Übrigen auch in den Euro-Staaten (!) Malta und Zypern kümmern soll. Ohnehin rennen die wenigen Experten schon jetzt hinterher. Schließlich bieten sich, wie der hessische Finanzminister betont, weiter viele Länder dafür an, Briefkastenfirmen zu gründen, anonym oder über Strohleute Konten zu eröffnen und so Gewinne aus anderen Ländern zum Schaden der Gemeinschaft und der ehrlichen Steuerzahler zu übertragen und steuerfrei einzustecken.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.04.2019