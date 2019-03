Der Raketenangriff auf eine im Zentrum Israels gelegene Ortschaft kommt für Regierungschef Benjamin Netanjahu so kurz vor den Parlamentswahlen denkbar ungünstig. Statt wie geplant vor der AIPAC, der pro-israelischen Lobby, zu reden, musste er seine US-Reise vorzeitig abbrechen, um sich der alarmierenden Sicherheitslage daheim anzunehmen. Damit nicht genug stellt ihn der Angriff vor ein schwieriges Dilemma.

Befiehlt er der Armee zu harte Vergeltungsmaßnahmen, riskiert er einen Krieg. Handelt er zu lasch, drohen ihm die Wähler davonzulaufen, die nicht verstehen, warum eine so starke Armee wie die israelische zulassen kann, dass die Hamas das ganze Land terrorisiert. „Zwischen Tel Aviv und Sderot besteht kein Unterschied“, verspricht Netanjahu stets, aber das ist gelogen.

Mit den Raketen auf die unweit vom Gazastreifen, gelegenen Ortschaften kann man sich arrangieren. Öffentliche Gebäude sind sicher konstruiert, die Bevölkerung ist geschützt, erhält Steuervergünstigungen und ist die seit Jahren regelmäßig aufheulenden Sirenen gewohnt.

Völlig anders trifft es den Nerv des Staates, wenn der palästinensische Angriff unweit von Tel Aviv ein Privathaus mit einer ahnungslos schlafenden Familie erwischt. Absurderweise hat Israel mit dem aktuellen Anlass für den Raketenabschuss überhaupt nichts zu tun.

Die Hamas gerät über Steuererhöhungen und hohe Lebenshaltungskosten im Gazastreifen stärker als je zuvor in die Kritik der Bevölkerung. Zum ersten Mal ziehen Tausende Palästinenser auf die Straße, um gegen die Führung zu demonstrieren. Mit dem Angriff versucht die Hamas, von ihren innenpolitischen Problemen abzulenken. Eine skrupellose Strategie, die bislang gut funktionierte. Der wahre Feind, so die Botschaft, ist Israel. Am kommenden Freitag jährt sich der Große Marsch der Rückkehr, bei dem rund 200 Palästinenser erschossen wurden, zum ersten Mal, und die Hamas wird erneut die Massen zum Protest an die Grenze schicken. Dann wird es wieder Tote geben, nur über Steuererhöhungen spricht vorerst niemand mehr.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.03.2019