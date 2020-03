So etwas wie ein Groupie

Mit fünfzehn war ich so etwas wie ein Beethoven-Groupie. Falls man das überhaupt sagen kann, wenn der Gegenstand deiner Verehrung längst unter der Erde vermodert. Hätte ich im 19. Jahrhundert gelebt, ich wäre wahrscheinlich einer der verrückten Verehrer gewesen, die versucht haben, an seinen exhumierten Schädel zu gelangen.

Aber ich war gemessen am 20. Jahrhundert wohl auch ein bisschen verrückt. Ich hatte, seit ich zehn Jahre alt war, Klavierunterricht, und als mein Lehrer mich irgendwann ins Beethoven-Land führte, war’s um mich geschehen. Ich hielt den üblichen Teenager-Frust nur aus, in dem ich mir die 5. Sinfonie auf die Ohren knallte und mir dabei selbst fast einen Hörschaden holte. Danach war die Welt wieder in Ordnung.

Ich dachte damals: „Hör’ auf zu jammern. Dieser grandiose Kerl war taub, und bei dir bricht schon die Welt zusammen, weil du eine Fünf in Physik hast? Reiß dich zusammen!“ Ich tapezierte die Wand neben meinem Bett mit Beethoven-Noten und Porträts. Sogar seine Totenmaske war dabei, und meine Eltern fanden mich wohl ein bisschen gruselig.

Was sie nicht davon abhielt, mir zum 18. Geburtstag eine Reise nach Wien zu schenken. Das Erste, was ich dort gemacht habe? Am Bahnhof weiße Rosen gekauft und in eine Straßenbahn zum Zentralfriedhof gestiegen, wo ich bestimmt zwei Stunden vor seinem Grab saß. Ich gestehe – Franz Schubert gleich nebenan bekam auch drei Rosen von mir. Klingt nicht gerade Teenie-gerecht, ich weiß. Aber ich fand etwas in Beethovens roher, trotziger Erhabenheit, seinem düsteren Pathos und der überwältigenden Lebenskraft seiner Musik. Eine Botschaft, die ich noch heute fühle: Das Leben nimmt dich als Gefäß für etwas Wundervolles und du kannst nichts dagegen machen. Nicht mal taube Ohren entlassen dich aus diesem grandiosen Deal mit dem lieben Gott.

Britta Habekost ist Autorin. Mit ihrem Mann, Kabarettist Christian Habekost, schreibt sie die „Elwenfels“-Pfalzkrimis. In der Kolumne „Mein Beethoven“ schreiben anlässlich seines 250. Geburtstages über das Jahr jeden Samstag Prominente über ihr Verhältnis zum Komponisten.

