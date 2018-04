Soforthilfe Sammer

Anzeige

Es ist nicht lange her, da galt eine Partie zwischen Bayern München und Borussia Dortmund als deutscher Clásico. Eine Begegnung auf Augenhöhe, die zwar in seiner weltweiten Bedeutung klar im Schatten vom Duell zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona stand, in der Bundesliga aber stets von höchster Bedeutung im Kampf um die Meisterschaft war und nicht zuletzt für ein international bewundertes Ausrufezeichen mit dem Duell im Champions-League-Finale 2013 sorgte. Doch die Zeiten haben sich dramatisch verändert, längst hat das einst brisante Spiel zwischen Bayern und dem BVB die Bezeichnung Clásico nicht mehr verdient. Denn schnell stand am Samstag in der Münchner Arena wieder einmal fest, dass beide Clubs längst in anderen Welten unterwegs sind.

Zu groß war der Dortmunder Aderlass zuletzt, die Abgänge von Robert Lewandowski, Mats Hummels, Pierre-Emerick Aubameyang, Ousmane Dembélé, Ilkay Gündogan und Henrich Mchitarjan führten dazu, dass die Borussia noch nicht einmal mehr als Herausforderer des Rekordmeisters taugt, auch weil die Westfalen auf dem Transfermarkt zu selten den passenden Ersatz für ihre prominenten Abgänge fanden.

Keine Frage: Beim BVB muss in diesem Sommer ein gravierender Schnitt erfolgen – und bei der Aufarbeitung der Misere dürfte der neue Berater Matthias Sammer genau der richtige Mann sein. Er ist so etwas wie der einzige Transfercoup des amtierenden Pokalsiegers in den vergangenen drei Jahren, wenn man mal von Julian Weigl, Dembélé und den fortgejagten Trainer Thomas Tuchel absieht. Bei Transferausgaben von 250 Millionen Euro ist das eine desaströse Bilanz.