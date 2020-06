Solidarität

Seit jeher leben die Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika in einer geteilten Gesellschaft. Was das bedeutet, wird der weißen Bevölkerung immer wieder dann klar, wenn der Ermordung eines schwarzen Amerikaners durch die US-Polizei Unruhen folgen.

Der schwarzen Bevölkerung hingegen ist dauerhaft bewusst, dass sie im Vergleich zu ihren Mitbürgern benachteiligt ist. Denn George Floyd ist nur der jüngste Name in einer Reihe von Opfern, die weit zurückreicht und allein für die vergangenen Jahre zahlreiche Tote vermerkt: Michael Brown, Ferguson 2014; John Crawford, Beavercreek 2014; Jordan Davis, Jacksonville 2012; Eric Garner, New York 2014; Gary Hopkins, Lanham 1999; Prince Carmen Jones, Washington 2000; Trayvon Martin, Sanford 2012; Tamir Rice, Cleveland 2015. Alle diese Namen, ihre Todesdramen und die folgenden Unruhen gingen weltweit durch die Presse – vielleicht sind sie ja auch hierzulande noch nicht ganz in Vergessenheit geraten.

So ist allein schon die Verblüffung darüber, dass und wie sehr solche Gewalt in den USA eskalieren kann, Ausdruck der Ignoranz, mit der weiße US-Amerikaner an ihren Mitbürgern vorbeileben wie zu Zeiten der offiziellen Apartheid, als die Lebensbereiche noch gesetzlich strikt getrennt waren.

Diese Kluft lässt sich auch heute noch aus sprachlichen Formulierungen ablesen, wenn etwa der voraussichtliche Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten, Joe Biden, sagt, man müsse den Schwarzen ihre Bürgerrechte zurückgeben – gerade so, als stünden sie ihnen als geborenen US-Amerikaner nicht sowieso zu, also gerade so, als könnten weiße US-Amerikaner darüber verfügen, wer Bürgerrechte erhält und wem sie vorenthalten bleiben. Und genau das ist das Denken im Sinne der weißen Überheblichkeit.

In dieser Tradition verankert ist auch die Auffassung des US-Präsidenten Donald Trump, der die jüngsten Unruhen so beheben will, wie US-Präsidenten den Aufständen von Schwarzen in den USA in der Regel eben begegneten: mit noch mehr Polizeigewalt zu ihrer Niederschlagung. Doch Trump verkennt hier die Besonderheit der Zeit: Die Corona-Pandemie hat in den USA diese gewaltige Kluft zwischen Weiß und Schwarz in einer Weise sichtbar gemacht, dass es sehr schwierig werden dürfte, sie weiter zu ignorieren.

Meist Schwarze sind es, die in schlecht versorgten und beengten Wohngebieten am Coronavirus sterben, meist Schwarze sind es, die in den systemrelevanten Berufen der Krankenhäuser und des öffentlichen Nahverkehrs ihr Leben für die US-Gesellschaft riskieren. Neu ist auch das Maß an weißer Solidarität, die sich gegen Polizeigewalt richtet – noch dazu von weißen Polizisten selbst, die solidarisch niederknien. Das neue Motto „White silence is violence“, Weißes Schweigen ist Gewalt, ist Ausdruck dieser neuen Solidarität.

Präsident Trump rechnet im Präsidentschaftswahlkampf auf die Unterstützung der Traditionalisten in den USA – und wird von ihnen für sein Vorgehen gewiss Rückhalt erhalten. Ob das aber wieder zum Wahlsieg reicht, entscheiden die schwarzen Wähler – wenn sie ihre Demokraten-Aversion aus Hillary-Clinton-Zeiten überwinden und trotz allem Joe Biden unterstützen.

