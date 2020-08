Solidarität nötig

Rechtsradikale versuchen, im Windschatten eines legitimen Protestes den Reichstag zu stürmen. Dieses Bild der Anti-Corona-Demonstrationen des Wochenendes bleibt haften. Es ist ein Bild mit tiefer Symbolik. AfD, Reichsbürger, Identitäre und Nazis versuchen systematisch, andere Anliegen zu instrumentalisieren, um darauf ihr Süppchen zu kochen. Welchen Staat diese Leute wollen – das haben sie am Samstag vor der russischen Botschaft gezeigt, wo sie „Putin, Putin“ riefen.

Warum lassen die anderen, überwiegend friedlichen Anti-Corona-Demonstranten so etwas zu? Verschwörungstheoretiker und Wirrköpfe einmal ausgenommen, sie denken vermutlich nicht viel nach. Das Misstrauen von normalen Bürgern in den demokratischen Staat und alle seine Institutionen ist erschreckend.

Es ist Misstrauen in Wissenschaft, Medizin, Politik, Verwaltung und Medien. In alles. Diese Leute wissen den Wert unseres politischen Systems ganz offenbar nicht mehr zu schätzen, vielleicht weil es viel zu selbstverständlich geworden ist. Man sollte sie mit den demonstrierenden Frauen aus Belarus zusammenbringen, die erzählen könnten, was Staatswillkür, Korruption und Polizeigewalt bedeuten.

Fakt ist, dass viele Bürger inzwischen glauben, sich von der Gemeinschaft abwenden zu dürfen, sobald ihnen irgendetwas gegen den Strich geht. Dem einen die Kita-Schließungen, dem zweiten die Maske, dem Dritten die Umsatzeinbußen im Gastgewerbe. Egoismus statt Verantwortung. Diese Haltung wird sich auch auf andere Fragen erstrecken, etwa wenn mit dem Klimaschutz ernstgemacht werden muss, und ist ein gefundenes Fressen für die organisierte Rechte. Man muss aktuell noch keine Angst haben um unsere Demokratie. Perspektivisch aber schon.

Kritik müssen sich die Berliner Verwaltungsrichter gefallen lassen, die das Demonstrationsverbot aufgehoben haben. Dass sie das hohe Gut der Versammlungsfreiheit höher werten als mögliche Rechtsverstöße, ist zunächst einmal verständlich. Aber muss man deshalb so blauäugig sein?

Schon vor vier Wochen waren von den Demonstranten alle Infektionsschutzregeln missachtet worden, schon damals musste der Zug aufgelöst werden. Und auch diesmal wurde im Vorfeld massenhaft zu Rechtsverstößen aufgerufen. Wie viele Hinweise braucht ein Gericht denn noch? Einfache Polizisten mussten für die Fehlentscheidung ihren Kopf hinhalten. Am Ende waren es drei Beamte, die buchstäblich mit ihren Körpern die Tür des Reichstages, der Demokratie, verteidigten.

Die große Mehrheit der Bürger leidet genauso unter den Zumutungen, die dieses Virus darstellt, wie die Leugner. Nur will sie, dass es möglichst schnell vorbei ist, mit möglichst wenig Toten, und weiß, dass das nur solidarisch gelingt. Diese Mehrheit sollte nicht länger schweigen, nicht in der Bahn, nicht im Geschäft und nicht am Arbeitsplatz. Genug ist allmählich genug. Kein Verständnis für Leugner, Verweigerer, Verschwörungstheoretiker und rechtsradikale Staatsfeinde. Sondern Gesicht zeigen gegen diese Leute. Und die Maske auf.

