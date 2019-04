Wer schon einmal einen Baum gepflanzt hat, weiß: Für Landschaftsgärtner sind vier Jahre eine übersichtliche Zeitspanne. Aus einem sehr kleinen Baum ist dann ein kleiner, bestenfalls mittelgroßer geworden. Für Fußball-Fans wiederum sind vier Jahre sehr lang, wenn sie der nächsten WM entgegenfiebern. Soll heißen: Stadt und Buga-Gesellschaft denken in anderen Kategorien als die Bürger. Von einer Buga-Euphorie ist deshalb in Mannheim noch lange nichts zu spüren. Wie auch? Im April 2023 wird die Schau auf dem Spinelli-Areal ihre Pforten öffnen. Das ist selbst für enthusiastische Blumen- und Gartenfreunde eine Ewigkeit. Ein Versäumnis ist den Machern nicht vorzuwerfen. Dennoch: Jetzt, wo sich auf Spinelli sicht- und hörbar enorm viel tut, müssen sie die Bürger immer stärker mit Informationen versorgen und Emotionen schüren. Das Groß-Ereignis kann nur zum Erfolg werden, wenn die Mannheimer in großer Mehrheit dahinter stehen. Eine solide Basis dafür weiß die Schau hinter sich, wie das Bürgerbarometer zeigt. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt ordentlich. Nicht weniger, aber auch nicht mehr.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 04.04.2019