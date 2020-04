Sollen die Grundschulen möglichst schnell nach den Osterferien wieder öffnen?

Pro (von Thorsten Langscheid)

Schulen auf für die Jahrgangsstufe vier? Trotz weiterhin hohem Ansteckungsrisiko? Die Betonung liegt auf „schrittweise“ und „unter bestimmten Voraussetzungen“. Denn der Grundgedanke, dass vor allem diejenigen Schüler, die sich jetzt auf die weiterführende Schule vorbereiten müssen, als erste zurück in den Unterricht geholt werden, ist der richtige Ansatz. Sie haben schulisch am meisten zu verlieren. Dass man dabei nicht nur die Kinder, sondern alle Beteiligten im Blick haben muss, versteht sich von selbst. Oft sind Großeltern und nicht selten sogar Eltern zur Corona-Risikogruppe zu zählen, von Lehrern ganz zu schweigen. Dies zwingt letztlich allen ein immens hohes Maß an Verantwortung für die Einhaltung strenger Hygienestandards auf. Machen wir uns nichts vor: Das Virus wird so schnell nicht verschwinden. Wir alle – und somit auch unsere Kinder – müssen lernen, mit Corona zu leben.

Kontra (von Bertram Bähr)

Ganz klar: Irgendwann muss es halbwegs normal weitergehen – mit dem öffentlichen Leben, mit der Wirtschaft, mit den Schulen. Aber die Akademie Leopoldina wirft mit ihren vagen Vorschlägen mehr Fragen auf, als sie Antworten gibt. Wie lassen sich in teilweise maroden Gebäuden Hygienestandards einhalten? Wie der Abstand zwischen Schülern, die in den Pausen zurecht Bewegung einfordern? Was ist mit den Gefahren für vorerkrankte Schüler, Lehrer, Eltern, Großeltern? Wird die gerade geöffnete Schule bei einem neuen Corona-Fall wieder dichtgemacht? Was nützt die Öffnung für Viertklässler anderen Schülern, die aufgrund ihrer familiären Situation oder fehlender technischer Ausstattung stark benachteiligt sind? Es sind einfach viel zu viele Fragen offen. Deshalb sollten die Grundschulen noch geschlossen bleiben – außer vielleicht für individuelle Förderung in Kleinstgruppen.