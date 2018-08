Späte Anerkennung

Anzeige

Lange basierte die deutsche Staatsangehörigkeit auf dem Abstammungsprinzip. Demnach war Deutscher, wer deutsche Eltern hatte. Das änderte sich durchschlagend erst vor vier Jahren. Damals wurde der Zwang aufgehoben, dass sich in Deutschland aufgewachsene Kinder ausländischer Eltern als junge Erwachsene für eine Staatsbürgerschaft entscheiden müssen. Es war eine späte politische Anerkennung der Tatsache, dass Deutschland längst zum Einwanderungsland geworden war.

Genauso wie übrigens in einer Vielzahl anderer Staaten. Die steigende Zahl der Menschen mit zwei Pässen in Deutschland hat darüber hinaus mit Sonderregelungen für EU-Bürger zu tun und natürlich auch mit Flüchtlingen. Wenn im vergangenen Jahr beispielsweise kein einziger eingebürgerter Afghane oder Syrer auf seinen ursprünglichen Pass verzichtete, dann auch deshalb, weil das nach den Gesetzen ihrer Herkunftsländer schwerlich oder gar nicht möglich ist.

Nun hat es nicht an Versuchen gemangelt, das Rad der Geschichte wieder zurückzudrehen. Für eine Abkehr von den Regeln der doppelten Staatsbürgerschaft hatte sich die CDU vor zwei Jahren sogar per Parteitagsbeschluss ausgesprochen. Doch was wäre damit gewonnen? Untersuchungen zeigen, dass sich Migranten in Staaten, in denen der Doppelpass erlaubt ist, häufiger einbürgern lassen als in Staaten, die sich dagegen sperren. Dieses Ergebnis deutet darauf hin, dass der Doppelpass die Integration sogar eher begünstigt, als sie zu verhindern.

Mannheimer Morgen, Samstag, 11.08.2018