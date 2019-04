Spannendes Nervenspiel

Plötzlich sind die Rollen vor dem Bundesliga-Gipfel am nächsten Samstag wieder vertauscht. Bei Bayern knirscht es nach dem mauen Auftritt in Freiburg nicht nur aufgrund der von Lautsprecher Hasan Salihamidzic gestellten Einstellungsfrage gewaltig im Gebälk, während Dortmund dank Nachspielzeit-König Paco Alcácer die Rückeroberung der Tabellenspitze mit ganz viel Dusel feiert. Besser könnten die Voraussetzungen für einen Nervenkrimi im Kampf um die Meisterschaft nicht sein.

Hinter dem Spitzen-Duo hat sich RB Leipzig durch konstant gute Leistungen mittlerweile auf dem dritten Champions-League-Platz festgesetzt, was Noch-Hoffenheim-Trainer Julian Nagelsmann gefallen dürfte. Nach der Leistungsexplosion beim Heimsieg über Leverkusen zählt die TSG nach vielen Ergebnis-Rückschlägen wieder zum engsten Kandidatenkreis für die Europa-League-Teilnahme.

Die Kraichgauer haben ihr Schicksal in den verbleibenden sieben Spielen selbst in der Hand. Bringen sie ihre PS konstant auf den Rasen, ist die dritte Europa-Qualifikation in Serie mit Blick auf das Restprogramm eine lösbare Aufgabe. Mit Heimsiegen gegen Berlin, Wolfsburg und Bremen könnte Nagelsmann die Basis für einen gelungenen Abschied schaffen.

