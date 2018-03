Spannendstes DEL-Projekt

Anzeige

Anfang Januar lag die Saison für die Adler Mannheim in Trümmern. Nach der 0:5-Abreibung in Köln sah es so aus, als könnten die Spieler nach dem Hauptrundenende am 4. März ihre Koffer packen. Zwei Monate später stellt sich die Situation nach acht Siegen aus elf Partien wieder ganz anders dar, sogar die direkte Qualifikation fürs Viertelfinale ist nun möglich.

Es ist müßig darüber zu diskutieren, warum sich einige Spieler erst dann an ihrer Ehre gepackt fühlten, als sie von Fans nach dem Offenbarungseid von Köln zur Rede gestellt wurden. „Das hat uns als Gruppe aufgeweckt“, sagt Bill Stewart zur Blockade des Mannschaftsbusses.

Erfolgsfaktor Stewart

Doch auch der Coach hat einen großen Beitrag geleistet, dass die Adler die Kurve gekriegt haben. Stewart hat jeden einzelnen Spieler genau analysiert, Stärken und Schwächen gegenübergestellt und eine gewisse Hierarchie installiert. Mit seiner Trainingssteuerung lag er ebenfalls richtig. Obwohl den Olympia-Fahrern ein stressiges Turnier in den Knochen steckt, hat die Mannschaft beim souveränen Erfolg in Schwenningen einen guten körperlichen Eindruck hinterlassen.