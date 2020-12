Sparen kann teuer werden

Nicht nur Namen sind Schall und Rauch – auch Zahlen. Die Corona-Pandemie lehrt, dass Beziffern von Intensivstationen samt Betten wenig aussagekräftig ist. Schließlich retten Hightech-Verfahren wie die Lungenersatztherapie ECMO um Atem ringende Menschen nur dann, wenn erfahrenes Personal die Maschinen zu bedienen und individuelle Körperreaktionen einzuschätzen weiß. Genügend Beatmungsplätze, aber zu wenig Pflegekräfte und Ärzte – diese Erkenntnis treibt angesichts dramatisch verlaufender Covid-Erkrankungen um. Dass kreative Wege zur Personalgewinnung beschritten werden, ist konsequent und erfolgversprechend, wie das Interesse an virtueller Schulung im Uniklinikum zeigt.

Doch Kompaktkurse ersetzen nun mal keine Weiterbildung verknüpft mit Alltagsroutine. Darum wird eine der Herausforderungen lauten: Auf Stationen, wo es um Leben und Tod geht, müssen so viele Fachkräfte vorgehalten werden, dass Krisensituationen ohne „Amputation“ anderer Medizinbereiche bewältigt werden können. Schließlich offenbart das aktuelle Barometer des Krankenhausinstituts, dass Einnahmeausfälle durch verschobene Eingriffe Hospitäler in wirtschaftliche Bedrängnis bringen. Will heißen: Personalsparen kann teuer werden.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 30.12.2020