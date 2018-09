Spaß bleibt erlaubt

Spaßbefreite Politik ist das. Man darf kaum noch rauchen. Wer Alkohol in wirkungsvollen Mengen konsumiert, wird schief angeguckt. Auch Schnitzel ist schwierig. Und jetzt der Zucker. Grüne Gesundheitsfetischisten wollen die Cola madig machen. Die Organisation Foodwatch fordert eine Steuer auf zu süße Limonaden und Eistees. Und die Ernährungsministerin ist irgendwie mit dabei.

So kann man das sehen. Muss man aber nicht. Denn 15, 20 oder 25 Stück Zucker pro halbem Liter Brause sind krass. Wer würde die essen, wenn sie vor einem lägen? Dass manche Nahrungsmittelfirmen solche Rezepturen mischen, offenbart ihre miesen Tricks. Sie täuschen die Verbraucher und schädigen deren Gesundheit.

So erscheint es nur plausibel, wenn sich der Staat, also die Gemeinschaft der Bürger, einen Teil des Geldes von den Verursachern des Schadens zurückholt. Weil es schon das liberale Großbritannien schafft, extrem zuckerhaltige Erfrischungsgetränke mit einer Sondersteuer zu belegen, sollte das auch hierzulande möglich sein. Schließlich handelt es sich nicht um ein Verbot. Die Freiheit der Verbraucher bleibt gewahrt. Wer seinen Spaß haben will und dafür Zuckerwasser braucht, darf das. Es wird nur teurer.

