SPD liegt richtig

Die von der SPD vorgeschlagene Abschaffung der Umlagemöglichkeit der Grundsteuer auf die Mieter ist richtig. Denn das wäre die schnellste und einfachste Mietpreisbremse. Selbst wenn es bei einer Durchschnittswohnung nur 100 oder 150 Euro im Jahr sein mögen; das ist auch Geld. Viele Vermieter machen angesichts der Wohnungsnot jetzt so hohe Gewinne, dass sie das locker stemmen können. Und selbst da, wo der Markt nicht so eng ist, macht sie dieser Betrag nicht fertig. Das wichtigste Argument aber ist prinzipieller Natur: Die Grundsteuer ist eine Substanzsteuer auf das Immobilienvermögen, das dem Vermieter seine Geschäftstätigkeit erst erlaubt.

Man mag darüber diskutieren, ob die Länder sie überhaupt erheben sollten. Dass aber Mieter über ihre Verbrauchskosten hinaus auch noch diese Nebenkosten des Vermieters tragen sollen, ist nicht einzusehen. Der SPD-Vorschlag schafft endlich wieder eine saubere Trennung, wo vorher etwas unzulässig vermischt worden war. Nebenbei löst der Vorschlag auch noch den Gordischen Knoten der anstehenden Grundsteuerreform. Die war ja so kompliziert geworden, weil die Mieter nicht noch zusätzlich belastet werden sollten.

Zuletzt hatte CSU-Chef Markus Söder das vorgebracht. Nun, ohne Umlagemöglichkeit, entfiele das Problem ganz. Da müsste also auch der bayerische Ministerpräsident eigentlich dafür sein. Es gibt nur einen Makel an dem Vorschlag der SPD: dass sie nicht schon früher darauf gekommen ist. Finanzminister Olaf Scholz hätte ihn in sein Grundsteuer-Konzept einbauen können, Justizministerin Katarina Barley in ihre Mietpreisbremse. Man tat es nicht und zögert auch jetzt noch mit einem konkreten Vorstoß im Kabinett. Hatte die SPD Angst vor der eigenen Courage?

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 06.03.2019