Sperrung für Autos kann Handel helfen

Autoverkehr in den Mannheimer Quadraten. Thomas Tröster

Mannheim.Die Quadratestadt will ab Ostern 2021 den Durchgangsverkehr aus der City verbannen – und setzt dabei zunächst versuchsweise auf die Unterbrechung und Umleitung von Autos in der Kunststraße und in der Fressgasse. Das Experiment, bei dem rund ums Stadthaus N 1 zudem Parkplätze wegfallen und so mehr Platz für Fußgänger geschaffen werden soll, soll bis zu einem Jahr dauern.

