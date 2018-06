Anzeige

Jetzt also doch. Von Januar 2019 an gilt für Dieselautos der Euronorm 3 und 4 am Stuttgarter Talkessel die Devise: Wir müssen leider draußen bleiben. An diesem Schritt führt für die grün-schwarze Landesregierung in Baden-Württemberg nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts derzeit kein Weg vorbei. Sollen die Stickstoffdioxidwerte in der Luft sinken, müssen die dreckigen Diesel raus aus der Stadt.

So einfach ist das. Darf sich die Politik das aber wirklich so einfach machen? Nein. Weil die Verantwortlichen im Bund mauern und sich scheuen, Druck auf die Autokonzerne auszuüben, um Software-Updates und Nachrüstungslösungen zur Verfügung zu stellen, stehen die Bundesländer und die Kommunen mit dem Problem der Luftreinhaltung alleine da.

Sie werden von Gerichten zum Handeln gezwungen und sollen ein Problem angehen, für dessen Behebung ihnen der rechtliche Baukasten fehlt. Heraus kommt dabei nun – wie in Stuttgart – ein Flickenteppich von kunterbunten Luftreinhaltemaßnahmen. Die Landespolitiker im Südwesten hoffen, dass diese ausreichen, um weitere Zwangsmaßnahmen verhindern zu können.