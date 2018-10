Stadt muss neutral sein

Der Unmut der Initiative „Aufstehen gegen Rassismus“ ist verständlich. Die Begründung, mit der ihr die Stadt diesmal einen eigenen Stand beim Neujahrsempfang verweigert, wirkt in der Tat relativ weit hergeholt. Die Kommunalwahl am 26. Mai nächsten Jahres soll anfechtbar sein, nur weil fast fünf Monate vorher am Rande eines städtischen Empfangs ein paar Anti-AfD-Sticker angeboten werden? Nun ja. Dabei braucht sich die Stadt hier gar nicht hinter juristischen Argumenten zu verstecken. Sie hat mit ihrer Absage durchaus Recht. Nur sollte sie sich auf ihr Neutralitätsgebot rein aus politischen Gründen berufen.

Die Initiative gegen Rassismus mag sich nicht allein gegen die AfD richten. Aber sie wurde als Reaktion auf deren Wahlergebnisse gegründet, der Kampf gegen diese Partei ist ihr erklärtes Ziel.

Dafür ist eine parteipolitisch neutrale Veranstaltung der falsche Raum. Die Initiative kann draußen mit Flugblättern gegen die AfD demonstrieren und drinnen an einem Stand allgemein vor wachsendem Rassismus warnen. Aber Anti-Werbung gegen eine Partei darf es bei einem städtischen Empfang nicht geben.

Falls doch, macht man es der AfD wieder leicht. Dann kann sie ihre Lieblingsrolle als von den anderen Parteien bösartig verfolgte Unschuld spielen. Dabei spricht das, was sie so von sich gibt, für sich. Auch in Mannheim, obwohl der Kreisvorstand sich gern als gemäßigt rühmt. An der Großdemonstration am 3. Oktober gegen Fremdenfeindlichkeit nahm die AfD als einzige Partei nicht teil. Mit der Begründung, sie werde dabei „stigmatisiert“. Demnach tut das automatisch, wer gegen Rassismus protestiert. Bemerkenswertes Bekenntnis.

