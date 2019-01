Stadt muss sich sputen

Die Ursache des Problems liegt außerhalb der Stadtgrenzen: An den wichtigen deutschen Autobahnen mangelt es an Lkw-Stellplätzen. Viele Autofahrer ärgern sich zurecht, wenn Lastwagen entlang der Ein- und Ausfahrten überfüllter Park- und Rastanlagen (im Weg) stehen. Auch in Mannheim erbosen sich die Menschen zurecht. Lärm, Dreck, Verschleiß, fehlender Parkraum – ein mit Lastern vollgestellter Neuer Meßplatz ist gleich aus mehreren Gründen ein Ärgernis für die Anwohner. Ein weiteres ist, dass sich die Umbauten zur Sperrung des Platzes nun verzögern. Seit Jahren wird das Thema diskutiert, nun muss sich die Stadt dringend sputen und nicht weitere Zeit verstreichen lassen. Allerdings: Sie muss genauso schnell eine autobahnnahe Alternative schaffen. Wenn ihr das nicht gelingt, parken die Lkw zwar nicht mehr auf dem Meßplatz, dafür an vielen anderen Stellen in der Stadt. Eine inakzeptable Vorstellung.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 29.01.2019