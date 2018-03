Stadt soll übernehmen

Anzeige

Der andauernde Ärger mit der Wertstoffsammlung – früher gelbe Säcke, jetzt Gelbe Tonnen – lenkt den Blick einmal mehr darauf, dass es falsch ist, Aufgaben der Daseinsvorsorge der öffentlichen Hand – hier also der städtischen Müllabfuhr – wegzunehmen und privaten Unternehmen zu überlassen. Der Insolvenzantrag der ELS weist auf das eigentliche Problem der Dualen Systeme hin: dass man hier vor nahezu drei Jahrzehnten mit enormem finanziellen Aufwand eine Kreislaufwirtschaft angeschoben hat, die gar keine ist.

Plastikflut eindämmen

Ein großer Teil der Verpackungsabfälle landet auf die eine oder andere Weise genauso in der Müllverbrennung wie der Inhalt der Restmülltonne – sei es in der Mannheimer Verbrennungsanlage oder anderswo zur thermischen Verwertung. Deswegen ist die Initiative der Städte und Gemeinden richtig, auch die Wertstoffsammlung wieder vollständig in die kommunale Obhut zu übernehmen.

Denn eine pünktliche und zuverlässige Müllentsorgung ist viel mehr, als nur Wertstofftonnen zu leeren. Es geht dabei vor allem um die gewissenhafte Pflege des Straßenbilds, ein wichtiger Job in unser aller Interesse, auf den die Mitarbeiter der städtischen Abfallwirtschaft – sei es bei der Müllabfuhr oder der Straßenreinigung – zu Recht stolz sind.