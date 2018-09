Ständig durchgreifen

Zuerst am Paradeplatz, nun an der Kunsthalle – immer öfter werden öffentliche Plätze zum Treffpunkt von Trinkern und Drogenabhängigen. Nun gibt es die Auffassung, diese armen Menschen müssten sich ja auch irgendwo aufhalten, man dürfe sie doch nicht überall vertreiben.

Aber soll diese Toleranz wirklich für die prominentesten Orte der Stadt gelten? Nein! Der Skulpturenpark wurde ja gerade deshalb für über drei Millionen Euro neu gestaltet, um das Gebäudeensemble zum attraktiven Ziel für Besucher zu machen. Mannheim will Kulturtouristen anlocken. Das Bild, das sich derzeit vor dem schön restaurierten Sandsteinbau bietet, ist aber abschreckend und für die betroffenen Mitarbeiter, die reinigen müssen, auf Dauer unzumutbar.

Nachdem die Zustände seit Wochen andauern, will die Stadt nun immerhin schnell einschreiten. Auch wenn die Rechtslage (leider!) schwierig, reiner Alkoholgenuss an solchen Plätzen nicht zu untersagen ist – das für Übernachtungen dienende Gebüsch muss weg, man muss ständig nass putzen und hart kontrollieren, um den Aufenthalt für diese Klientel hier so unattraktiv wie nur möglich zu machen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.09.2018