Ständige Kontrollen nötig

Gleich vorneweg: Viele Kampfhunde sind harmlos, weil gut erzogen. Ihre Halter dürften sich ärgern, den sechsfachen Steuersatz bezahlen zu müssen. Zumal davon einige potenziell ähnlich gefährliche Rassen wie Rottweiler und Kangal in Baden-Württemberg – anders als etwa in Hessen – ausgenommen sind. Das ist in der Tat unverständlich. Aber Tiere höher zu besteuern, die zuchtbedingt aggressivere Anlagen und große Beißkraft haben, bleibt grundsätzlich richtig. So konnte die Zahl der Kampfhunde nach der Jahrtausendwende deutlich verringert und damit die öffentliche Sicherheit erhöht werden.

Dass die Zahl in Mannheim wieder steigt, wirkt beunruhigend. Wer sich einen solchen Hund – noch dazu bei diesem Steuersatz – zulegt, wird das ganz bewusst tun. Es mag ihm um ein Zeichen gehen, vielleicht um ein Statussymbol in einem bestimmten Milieu. So ein Tier soll oft die Gefährlichkeit ausstrahlen, die sein Halter gern hätte.

Entscheidend ist, dass beide für die Allgemeinheit nicht wirklich gefährlich sein dürfen. Daher haben sich in Mannheim die verpflichtetenden Wesenstests bewährt, die Polizei und Veterinäramt durchführen. Wenn ein Hund beziehungsweise sein Besitzer daran scheitert, wird das Tier bis auf Weiteres eingezogen.

Generell ist auch wichtig, dass Ordnungshüter bei Kampfhunden möglichst oft kontrollieren, ob sie tatsächlich als solche gemeldet sind. Nicht wenige Halter wollen Steuern wie Wesenstest sicher gern vermeiden.

Donnerstag, 24.01.2019