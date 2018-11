Standort verpflichtet

Ein Bürohochhaus: Auch das ist Architektur der 1960er Jahre mit ihrem eher unauffälligen Charme. Themen sind meist Rasterfassaden, Flachdächer, Fertigbauteile, einfache Grundrisse. Betonburgen. Nicht schön, aber funktional. Untrem Strich jedenfalls nicht so gestaltet, dass (anders als beim Theater) der Denkmalschutz auf den Plan tritt.

Dabei stellen Energiebedarf, schlechter sanitärer Standard, mangelhafter Brandschutz, kaum Schallschutz – von Barrierefreiheit ganz zu schweigen – ganz klar Mängel dar. Also weg damit? Ein Stück Erinnerungskultur in diesem Fall Fehlanzeige?

Bedenkenswert ist: Nicht nur die Höhepunkte der Baukunst stiften Identität, sondern auch die Durchschnittsbauten. Städte haben ein gebautes Gesicht, das uns geprägt hat, in das wir seit Jahrzehnten blicken. Und das besteht nicht allein aus bedeutenden Vorzeigegebäuden.

Das markante Bürohochhaus an der Augustaanlage wartet, so viel steht fest, mit Geschichte auf, erscheint an städtebaulich herausragende Stelle seit Jahrzehnten als Wahrzeichen der Stadt. Das verpflichtet und verlangt auf jeden Fall nach herausragenden architektonischen Antworten.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.11.2018