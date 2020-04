Stark benachteiligt

Ein kleiner Ort in der Nähe der Schweizer Grenze kam im vergangenen Jahr ganz groß raus: Wutöschingen. Genauer gesagt: die Alemannen-Gemeinschaftsschule. Denn sie erhielt den renommierten Deutschen Schulpreis. Offene Räume, altersgemischte Gemeinschaften, Lernateliers und nicht zuletzt die konsequente Digitalisierung des Unterrichts. Jedes Kind hat einen eigenen Tablet-Computer – auch für das Arbeiten zuhause.

Effektiveres Arbeiten

Der Vergleich mit der Alemannenschule macht schmerzlich deutlich, woran es anderswo oft fehlt: In Sachen Digitalisierung herrscht Wildwuchs – weil es das Land bisher versäumt hat, ein schlüssiges Konzept auf die Beine zu stellen und konsequent umzusetzen. Manche Schulen und Lehrer sind überfordert, andere überzeugen durch innovative Modelle und einen Ideenreichtum, der in der Corona-Krise kaum Grenzen kennt.

Das direkte Gespräch mit Lehrern, die Rückkopplung im Unterricht, der Austausch in der Klassengemeinschaft: Digitale Endgeräte und Internetrecherche in den eigenen vier Wänden können die persönliche Komponente nicht ersetzen. Aber sie können helfen, das Lernen effektiver zu machen und die Selbstständigkeit zu fördern. Wenn sie denn – wie in Wutöschingen – jedem Schüler auch zuhause zur Verfügung stehen. Gerade daran mangelt es in Haushalten, die auf jeden Euro achten müssen. Kinder, die ohnehin schon sozial benachteiligt sind, geraten so noch mehr ins Hintertreffen.

Mehr Ganztag nötig

In vielen Fällen ist allerdings nicht nur, und nicht einmal in erster Linie, die fehlende technische Ausstattung das Problem. Viele Elternhäuser sind mit der Erziehung der Kinder überfordert. Sie können ihnen bei schulischen Problemen nicht helfen. Oder, noch schlimmer, sie wollen das gar nicht. Da reichen auch keine Tablet-Computer und Internetanschlüsse zuhause. Um familiäre und soziale Nachteile auszugleichen, braucht es Ganztagsschulen – viel mehr, als derzeit zur Verfügung stehen.

Die hunderte Millionen Euro schweren Sonderprogramme, die in der Corona-Krise aus dem Boden gestampft werden, zeigen: Geld genug ist vorhanden. Da sollte es doch auch in normalen Zeiten möglich sein, das Bildungssystem deutlich besser auszustatten als bisher.