Was braucht eine Stadt? Was ist gut für sie und in welcher Form? Die Mehrheit des Gemeinderats hat beschlossen, dass sie am Rande des Spinelli-Geländes die Quartiere Käfertal-Süd und Im Rott weiterbauen kann. Braucht Mannheim das? Braucht die Stadt zusätzlich zu Franklin ein weiteres neues Wohngebiet? Oder wäre es nicht besser gewesen, die nach der Räumung der ehemaligen Militärfläche frei werdenden Räume grün (werden) zu lassen? Und wenn dort doch gebaut wird, dann nicht etwa anders – kleiner, luftiger, gehobener?

Die erste Antwort gibt eine Tatsache, und die ist nun einmal da: Mannheim entfaltet nicht nur als Einkaufs- und Freizeitstadt ihre oft zitierte Magnetwirkung, sondern immer stärker auch als Wunschheimat. Viele Menschen wollen hier wohnen, die Nachfrage ist also groß. Somit: Ja, Mannheim braucht das. Die Frage nach der Form ist komplizierter zu beantworten. Ist der Geldbeutel größer, finden sich schlagkräftige Argumente für gehobenen Wohnungsbau. Wer mehr auf sein Erspartes schauen muss, hat ebenso starke Argumente – es sind halt die entgegengesetzten. Insofern ist es richtig, dass die Stadt auf Spinelli von allem etwas anbietet. Trotzdem müssen nicht alle die Pläne gut finden. Denn auch das braucht eine Stadt: Kritiker.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.10.2018