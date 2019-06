Kriminalität, Armut, Müll auf den Straßen und Drogen an der Endhaltestelle gehörten lange zum Alltag auf der Schönau: Dass der Stadtteil deshalb einen schlechten Ruf hat, das wissen die Bewohner schon lange. Seit Jahrzehnten setzen sie sich zwar für ihr Quartier ein, machen es lebens- und liebenswert – in vielen Mannheimer Vororten bleibt das allerdings ungesehen.

Das Engagement des Freundeskreises der Bücherei, vieler Bürger und Vereine nach dem Brand zeigt einmal mehr die Mentalität der Menschen in dem von einer starken Vereinsstruktur geprägten Stadtteil: Die meisten sind tief verwurzelt, packen mit an und scheren sich nicht darum, dass andere auf sie herabblicken.

Dabei haftet der Schönau das negative Image zu Unrecht an. Längst hat sich der Bezirk gemausert, durch die städtebaulichen Erneuerungsmaßnahmen entstand hier ein völlig neues Erscheinungsbild. Insgesamt investierten die Stadt Mannheim und die GBG Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft in den vergangenen 14 Jahren allein 60 Millionen Euro in den Bereich Schönau-Mitte. Im Bereich Nordwest, der sich nun anschließt, belaufen sich die Kosten für die Sanierung und Modernisierung des GBG-Wohnungsbaubestandes auf 125,3 Millionen Euro, davon trägt die Stadt 43,8 Millionen Euro.

Dass junge Menschen die Bibliothek zerstört haben, schmerzt die Menschen auf der Schönau sehr. Sogar Schüler standen am Tag nach dem Brand weinend vor dem Areal. Doch sofort fand sich in einer Tierarztpraxis ein Ort, um Rückgabeboxen aufzustellen. Schulen und Vereine boten ihre Räumlichkeiten an, und der Freundeskreis verlegte sein Hauptquartier in ein Privathaus. Auf der Schönau halten die Menschen zusammen – in guten und in schlechten Zeiten. Eine starke Leistung.

