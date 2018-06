Anzeige

Die deutsche Diplomatie stößt an ihre Grenzen, solange sie militärisch von den USA abhängig bleibt. Deshalb muss Berlin in aller Konsequenz, schnell und glaubwürdig in eine europäische Sicherheitsarchitektur investieren, die zwei Ziele verfolgt: die Außengrenzen der EU selber verteidigen zu können und eine europäische Eingreiftruppe aufzubauen, die Macht zeigen kann.

Außenminister Maas sollte den für heute erwarteten Prestigeerfolg in New York zum Anlass nehmen, daheim in Deutschland entsprechende Überzeugungsarbeit zu leisten. Deutschland und Europa müssen mehr für ihre eigene Sicherheit tun. Nicht weil Trump das verlangt, sondern weil es im ureigensten Interesse des Kontinents liegt.

Nur ein wehrhaftes Deutschland in einem starken Europa kann das Gewicht in den Sicherheitsrat einbringen, das es braucht, die auf Regeln basierte internationale Ordnung aufrechtzuerhalten. Alles andere könnte sich schon sehr bald als leere Rhetorik erweisen.

Den Worten müssen endlich Taten folgen. Im Idealfall nutzt Deutschland seine Rolle in den Vereinten Nationen und der Europäischen Union, darauf hinzuarbeiten, dass dies die letztmalige nichtständige Mitgliedschaft im Weltsicherheitsrat sein wird. Gebraucht wird eine Reform des UN-Gremiums, damit dort im Idealfall Deutsche, Franzosen, Briten und der Rest der Europäischen Gemeinschaft künftig mit einer Stimme sprechen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 08.06.2018