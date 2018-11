Starke Symbole in Paris

Den Frieden zelebrieren und nicht den Triumph. Bei einer internationalen Feier die Freundschaft der Völker herausstellen und nicht die Konflikte. Nicht nur in die 100 Jahre zurückliegende Vergangenheit als abgeschlossenes Kapitel blicken, sondern aus ihr Lehren für eine friedvolle Gegenwart und eine bessere Zukunft ziehen. Indem Frankreich unter Präsident Emmanuel Macron beim Gedenktag zum Ende des Ersten Weltkriegs diese Tonart wählte, verknüpfte er diesen gestern mit einer wichtigen Botschaft des Friedens. Er warnte vor Siegesgehabe des einen als Erniedrigung des anderen, das zum Unglück aller führen kann – ein Verweis auf den Vertrag von Versailles sowie den Revanche-Gedanken, von dem er getragen war und welchen er wiederum beim deutschen Kriegsverlierer gedeihen ließ.

Bewusst wurde in Paris auf eine allzu „militarisierte“ Zeremonie mit einer Soldaten-Parade verzichtet und ein von nun an jährlich stattfindendes „Forum für den Frieden“ lanciert. Das ist ein starkes Symbol, auch wenn ihm die Präsidenten der USA und Chinas, Donald Trump und Xi Jinping, fernblieben. So hat Macron erneut gezeigt, dass er ein Meister der Inszenierung und der großen symbolischen Gesten ist. Die Einladung von mehr als 70 Staats- und Regierungschefs, aber auch die in dieser Deutlichkeit überfällige Hommage an die „schwarze Armee“, also die Soldaten der ehemaligen Kolonien, hatten Strahlkraft.

Tatsächlich darf die Erinnerung daran, dass heutige Partner sich vor 100 Jahren bis aufs Blut bekämpft haben, nicht banalisiert werden. Sie wiegt gerade jetzt noch schwer, wo die Errungenschaften einer geeinten Europäischen Union allzu selbstverständlich erscheinen. So selbstverständlich, dass sie infrage gestellt werden, weil der Frieden als gesichert gilt, Kompromisse aber vielen politisch Verantwortlichen lästig werden. So sind das mahnende Zurückblicken auf den Krieg und das Eintreten für ein „Niemals wieder“ an einem so historischen Tag zwar wesentlich, reichen aber als alleinige Daseinsberechtigung für die EU nicht mehr aus. Das zeigen der demnächst anstehende Brexit und nationalistisch motivierte Alleingänge anderer EU-Länder.

Heute den Sinn und die Wichtigkeit eines europäischen Zusammenstehens und befriedeter Beziehungen zu internationalen Partnern herauszustellen, ist ungleich schwieriger als die einvernehmliche Bewertung von Krieg als entsetzlicher Katastrophe. Übrigens auch für den Zeremonienmeister Macron, dem es trotz seiner forschen Reden für „mehr Europa“ nicht gelang, Spaltungen zu überwinden. Eine hochkarätig besetzte Gedenkzeremonie wie die gestrige in Paris ist ein zu diesem Anlass angemessener Akt. Aber dass sie wirklich die Chancen auf ein besseres Zusammenarbeiten der Staaten, ja auf mehr Frieden in der Welt erhöht, bleibt trotzdem wohl ein frommer Wunsch, solange nationale Egoismen hoch- und sogar höher gehalten werden.

© Mannheimer Morgen, Montag, 12.11.2018