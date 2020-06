Acht Minuten und 46 Sekunden. Eine quälend lange Zeit. Es ist die Zeitspanne, in der George Floyd starb, durch rassistische Willkür und Gewalt. Eine starke Symbolik eint in diesen Tagen den Protest weltweit: ein Knie auf dem Boden, die Faust in den Himmel gereckt. Und zwar acht Minuten und 46 Sekunden lang. Diese Geste, die auch den 4000 Menschen im Mannheimer Schlosshof und an unzähligen anderen Plätzen in der Welt großes körperliches Durchhaltevermögen abverlangt, drückt so viel mehr aus als jede Sonntagsrede gegen Rassismus und Gewalt.

Klar, dass US-Präsident Donald Trump schäumte angesichts des ersten Kniefalls gegen Rassismus von Colin Kaepernick in der National Football League der USA. Der US-Präsident erkannte die starke Wirkung, die die Geste erzeugt. Kaepernick ist heute arbeitslos. Wegen dieses Kniefalls. Er erfährt zumindest jetzt weltweite Solidarität. Das Bild von den Tausenden knienden Menschen, stumm vereint im Protest gegen Rassismus, bleibt im Kopf und im Herzen.

Leider gab es am Wochenende in der Region auch das genaue Gegenteil: Rechte Hetzer wollten in Worms ein „Signal gegen Überfremdung“ setzen, redeten dem Rassismus das Wort. Bedauerlich umso mehr, dass dem versprengten Häuflein von gerade 50 Neonazis nicht nur friedlicher, lautstarker Protest entgegenschlug. Mehr als 700 Chaoten wollten mit Gewalt antworten, sich nicht an die Regeln und Auflagen der Ordnungsbehörden halten. Hätte die Polizei sie nicht davon abgehalten, es hätte an diesem Wochenende neue Bilder der Gewalt gegeben.

Und ja, es passt nicht in die Zeit, sich angesichts des Coronavirus zu Tausenden zu treffen und die Abstands- und Hygieneregeln zu missachten, wenn zugleich Kinder deshalb nicht regelmäßig zur Schule und in Kindergärten gehen dürfen. Aber die Gerichte haben es gerade in Worms geklärt: Das Versammlungsrecht ist ein hohes Gut. Es mit dem Infektionsschutz zu vereinen, liegt auch in der Verantwortung jedes einzelnen Bürgers.

