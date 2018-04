Starker Tobak

Anzeige

In der Kraftprobe zwischen dem ehemaligen FBI-Direktor James Comey und US-Präsident Donald Trump um den Bestseller „Größer als das Amt“ treffen zwei große Egos aufeinander. Beide kämpfen bis aufs Messer über die Deutungshoheit der Ereignisse, die vor mehr als einem Jahr zum Rauswurf des ehemaligen FBI-Chefs führten. Hier der prinzipientreue ehemalige Chef der Bundespolizei, der auf Rechenschaft und Rechtsstaatlichkeit pocht.

Da der sprunghafte Präsident, der mit Selbstherrlich- und Selbstgerechtigkeit agiert. Comey orientiert sich an Fakten, die er in ausführlichen Memoranden festgehalten hat. Trump liebt die Fiktion, die nur im Universum seiner alternativen Realität existiert. Der eine klagt mit der Präzision eines Staatsanwalts an, der seinen Fall stringent entfaltet. Der andere behauptet aus dem Bauch heraus, er sei das Opfer einer großen Verschwörung. Der ehemalige FBI-Direktor hat seinen Ärger über den Rauswurf unter Kontrolle, während der Präsident jeden Stil vermissen lässt.

Trump disqualifiziert sich selber, wenn er wie ein Halbstarker auf dem Schulhof Comey einen „Schleimbeutel“ nennt. Die beiden Kontrahenten verkörpern in vielerlei Beziehung die beiden Amerikas, die einander zunehmend unversöhnlich gegenüberstehen. Ihre Auseinandersetzung gerät zu einem Symbol einer politischen Kultur, die in der Gosse angekommen ist. Wobei außer Frage steht, wer das Niveau nach unten drückt. Trumps Stillosigkeiten befreien Comey von jeder Rücksichtnahme in der Sache.