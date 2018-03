Anzeige

Zusammen 45 000 Euro an Spenden allein für den Erhalt einer einzigen Inszenierung – so viel Geld kam für den „Parsifal“ vor allem dank der Initiative des Richard-Wagner-Verbandes und auch dem Einsatz der Freude und Förderer zusammen. Das ist eine beachtlich hohe Summe.

Nun hat der Mannheimer „Parsifal“ Kultstatus. Die Inszenierung von 1957 erinnert an die – heute oft bewunderte, teils verklärten – Anfänge des Nationaltheaters am Goetheplatz. Sie ist aber keineswegs altbacken, sondern von zeitloser Kraft und ein Schatz im Repertoire, den aufzugeben sich noch kein Intendant je getraut hat und auch keiner jemals trauen sollte.

Aber nicht nur für den Erhalt dieser Inszenierung hat die erfolgreiche Spendenaktion ein sehr starkes Signal gesetzt. Sie ist auch ein enormer Beweis für die hohe emotionale Verbundenheit der Mannheimer zu ihrem Theater. Wenn es schon gelingt, für eine einzelne, wenn auch eine ungewöhnliche Inszenierung so viele engagierte Mitstreiter, so viele Spendengelder zu mobilisieren, dann weckt das Hoffnung für die schwierige Zeit, die dem Haus angesichts der unklaren Finanzierung der Generalsanierung bevorsteht. Freilich ist das Ganze auch ein Fingerzeig an die Intendanz, dass sich das Publikum dann von ganzem Herzen für sein Theater einsetzt, wenn das Repertoire, wenn die Inszenierungen das Herz ansprechen.