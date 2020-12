Starkes Signal

Eine Weltmeisterschaft ist neben den Olympischen Spielen das Größte im Leben eines Handballers. Das muss man wissen, um die Tragweite der Entscheidung von Patrick Wiencek, Hendrik Pekeler, Steffen Weinhold und Finn Lemke zu verstehen. Die deutschen Nationalspieler haben sich dazu entschieden, auf die WM im Januar in Ägypten zu verzichten. Und zwar freiwillig. Aus Sorge um die Gesundheit. Aus Verantwortung für die eigenen Familien. Keine Frage: Ihr Entschluss verdient Anerkennung, Respekt, Applaus.

Denn es ist auf keinen Fall so, dass die vier Profis ihr Team im Stich lassen, dass sie den Wert der Nationalmannschaft nicht zu schätzen wissen. Wer das behauptet, erzählt gigantischen Blödsinn – und hat noch nie gesehen, wie sehr sich jeder aus diesem Quartett in den vergangenen Jahren für die Auswahl des Deutschen Handballbundes aufgeopfert hat.

Mündige Sportler

Der beachtliche Entschluss des Quartetts zeigt vielmehr, dass es sie gibt: mündige Sportler, die sich nicht alles vorschreiben lassen, die sich nicht alles gefallen lassen wollen – und die sich als die Protagonisten der Sportart auch nicht alles gefallen lassen müssen. Erst recht kein umstrittenes, eher fragwürdiges Turnier mitten in einer Pandemie, das der Weltverband IHF trotz aller Bedenken und Warnungen um jeden Preis durchziehen will. Weil es wichtig für die globale Wahrnehmung des Handballs sei. Aber natürlich ebenso für die Finanzen. Und die Selbstinszenierung des IHF-Präsidenten Hassan Moustafa in seinem Heimatland. Auch wenn diese Wahrheit nicht so gerne gehört wird.

Wiencek, Pekeler, Weinhold und Lemke machen diesen zweifelhaften Zirkus nicht mit. Ihre Absagen sind ein starkes Statement. Ein Plädoyer für Umsicht und gegen die Unvernunft, eine Botschaft von besonnenen Spielern gegenüber beratungsresistenten Funktionären. Ihre Entscheidung könnte sogar Signalwirkung haben und andere ermutigen, es ihnen gleich zu tun. Wünschenswert wäre das. Denn diese WM braucht keiner. Ihr Erfolg – so viel steht schon jetzt fest – wird sich nicht an Medienreichweiten, Einnahmen und Zuschauerauslastung bemessen, sondern einzig und allein daran, wie gut das Hygienekonzept funktioniert und wie viele Infektionen es gibt. Ganz ehrlich: Das ist kein Sport, sondern grotesk.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.12.2020