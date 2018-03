Anzeige

Rund 2000 Menschen sind am Samstag in Kandel auf die Straße gegangen, um gegen Fremdenhass und Ausländer-raus-Hetze zu demonstrieren. Das ist ein starker, mutiger Auftritt. Es ist ein Zeichen von Rückgrat, an dem sich der ein oder andere Politiker, der sich zuletzt öffentlich zum Thema Flüchtlingspolitik ausgelassen hat, ein Beispiel nehmen kann.

Die Demonstranten aus Kandel wehren sich nicht nur dagegen, dass Rechtspopulisten den Mord an der 15-jährigen Mia für ihre Zwecke missbrauchen. Sie kämpfen auch dafür, dass solche Fälle, so emotional und dramatisch sie sind, öffentlich differenziert und sachlich aufgearbeitet werden. Auch dann, wenn der mutmaßliche Täter ein Flüchtling aus Afghanistan ist. Und sie kämpfen dafür, dass unsere Gesellschaft die Ohnmacht und den Schmerz über eine so entsetzliche Tat gemeinsam aushält – statt zu suggerieren, dass so etwas nicht passieren kann, wenn man nur keine Afghanen ins Land lässt.

Genau diese Differenziertheit und Sachlichkeit haben aber auch gemäßigte Politiker nach Mias Tod teils bitter vermissen lassen. Stattdessen haben sie sofort nach schärferen Alterstests für mutmaßlich minderjährige Flüchtlinge geschrien. Als ob ein Mensch eine Straftat – zumal eine so schreckliche wie einen Mord – künftig nicht begehen würde, nur weil sein Alter vorher bekannt ist. Solche Forderungen sind inhaltlich sinnlos, dienen aber der Profilierung, weil sie den Eindruck erwecken, man tue etwas, damit sich der Fall Mia nicht wiederholt. Dass dadurch gleichzeitig Tausende junge Flüchtlinge in Generalverdacht geraten, wird billigend in Kauf genommen.