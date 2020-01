Es ist nur eine Zahl: 13 640. Auf diesen Wert schob sich der Deutsche Aktienindex Dax am Mittwoch nach oben. Und doch ist er wichtig: Er markiert einen neuen Rekord. Noch nie zuvor waren die Aktien von SAP, Allianz, BASF oder RWE und den anderen 26 Konzernen, die der Dax umfasst, im Schnitt so viel wert. Diese Entwicklung ist bemerkenswert. Vor zehn Jahren, nach der Finanzkrise, brachte es der Dax auf nicht einmal 5000 Punkte. Seitdem ging es mit zwischenzeitlichen Korrekturen – was für die Börse normal ist – steil nach oben. Vor allem wegen der Geldpolitik der Zentralbanken.

Im Zuge der Finanzkrise senkten sie die Zinsen, in Europa auch wegen der Schieflage in etlichen Eurostaaten. Am Zinstief hat sich seitdem nichts geändert, zum Teil geht es sogar in den negativen Bereich. Die Zinsen werden auch noch in diesem Jahr im Keller bleiben. Schließlich läuft die Konjunktur auch wegen der Handelsstreitigkeiten nicht rund, und die Inflation ist vor allem der Europäischen Zentralbank (EZB) zu niedrig. Damit sind und bleiben Anleihen und Sparanlagen unattraktiv. Das ist eine Steilvorlage für Aktien.

Viele Unternehmen in Deutschland stehen trotz des aktuell schwierigen Umfeldes solide da, auch wenn Probleme bei den Banken oder in der Automobilbranche nicht zu übersehen sind. Wer Geld, das er nicht braucht, langfristig und ertragbringend anlegen will, um für das Alter vorzusorgen – was angesichts der überschaubaren gesetzlichen Rente eigentlich ein Muss ist – kommt an soliden Aktien sowie Aktien- oder Indexfonds nicht vorbei.

