Steiniger Weg

Die gute Nachricht: Es tut sich was bei Opel. Mit 179 Millionen Euro war der Betriebsverlust des Autokonzerns unter der Regie des neuen französischen Eigentümers Peugeot PSA zwischen August und Dezember 2017 geringer als erwartet. Das ist ein Hoffnungszeichen. Der im November verkündete Sanierungsplan zeigt erste Wirkung.

Die 38 000 Opelaner sollten sich aber keinen Illusionen hingeben: Der Weg bis dahin ist steinig und wird noch viele Einbußen erfordern. Und möglicherweise auch Jobs kosten. Kurzarbeit und ausgedehnte Altersteilzeit werden nicht reichen. Die angekündigte Elektro-Offensive wird erst in Jahren bei Absatz und Ergebnis sichtbar werden.

2017 haben die Opel-Neuzulassungen in Deutschland stagniert, in Europa sind sie zusammen mit der britischen Schwestermarke Vauxhall um fünf Prozent geschrumpft. Im Januar gab es zwar im Vergleich zum Vorjahresmonat ein Plus von 0,4 Prozent, insgesamt aber wurden in Deutschland mehr als elf Prozent mehr neue Pkw zugelassen.