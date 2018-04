Anzeige

Erst vor wenigen Tagen waren sie zusammengekommen, um dort Einigkeit zu demonstrieren, wo keine Einigkeit ist. Russlands Präsident Wladimir Putin strahlte zusammen mit seinen Amtskollegen aus der Türkei, Recep Tayyip Erdogan, und dem Iran, Hassan Ruhani, in die Kameras. Die Profiteure des Krieges in Syrien präsentierten sich als friedensstiftendes Trio, das bereits vor einem Jahr sogenannte Deeskalationszonen vereinbart hatte. In ihnen sollten die Waffen der Kriegsparteien schweigen. Das tun sie mitnichten.

Die Lage verschärft sich, in den vergangenen Wochen nahm die Intensität der Kämpfe gleich an mehreren Fronten zu. Es zeigt sich in diesen Tagen wieder stärker als zuvor, dass dieser Krieg der Kriege auf syrischem Gebiet ein Stellvertreterkrieg zwischen Russland und dem Westen ist. Aus Duma werden Bilder von leblosen Körpern von Frauen, Männern, Kindern verbreitet, manche Menschen haben Schaum vor dem Mund. Die Europäische Union und die Vereinigten Staaten gehen von einem Giftgasangriff aus, Russland spricht – fast schon reflexartig – von „Provokation“ und „antirussischer Kampagne“.

Im Zusammenhang damit steht mittlerweile auch das Bombardement einer Militärbasis in der Provinz Homs. Russland macht Israel dafür verantwortlich, es wäre nicht das erste Mal, dass die israelische Armee diese Militärbasis angegriffen hätte – ohne in den syrischen Luftraum einzudringen. Israel schweigt zu dem Vorfall. Es greift die Strategie eines jeden Krieges: angreifen, beschuldigen und dann schweigen.