Stillstand ist kein Konzept

Das Foto dunkel, die Ziffern silbrig-schwarz: So wandte sich die SAP Arena am Mittwoch an ihre Besucher und Fans. Sie beging ihren 15. Geburtstag. „Doch das Geburtstagskind leidet“, hieß es, weil das Publikum fehlt. Man hoffe, „so schnell wie möglich zur Normalität zurückkehren zu können“. Aber geht das, zur Normalität zurückkehren? Schließlich werden allein in Mannheim derzeit pro Tag durchschnittlich zehn Neuinfektionen mit dem gefährlichen Coronavirus gemeldet und rund 100 Menschen sind akut erkrankt. Tendenz: klar steigend.

Nein, eine Normalität im Sinne einer Rückkehr zum Alltag vor dem Ausbruch der Pandemie wird, kann und darf es nicht geben. Das würde niemand verstehen, der sich vor Ansteckung fürchtet, der unter dem Virus leidet, noch Spätfolgen beklagt oder betroffene Angehörige hat.

Aber andererseits kann es auch nicht sein, dass totaler gesellschaftlicher Stillstand zur Normalität erklärt wird. Für die Wirtschaft generell, für Handel, Schule und Kindertagesstätten hat die Politik bereits erkannt, dass die komplette Schließung langfristig enorm schädlich ist. Bei der Kultur- und Veranstaltungsbranche, die ebenso für Milliardenumsätze, tausende von Arbeitsplätzen steht und obendrein für gesellschaftlichen Zusammenhalt wichtig ist, fehlt bei der Politik diese Einsicht.

Zwar hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Kultur im Juni als „systemrelevant“ bezeichnet. Tatsächlich unterliegen aber die meisten Künstler, Freiberufler und Angestellten derzeit faktisch einem Berufsverbot. Auftritte gehen nur vor winzigem Publikum zu derart niedrigen Gagen, dass sich das nicht rechnen kann. Und Kongresshäuser, die dem wirtschaftlich wie wissenschaftlich wichtigen Erfahrungsaustausch und der Weiterbildung dienen, stehen leer. Das darf nicht so bleiben.

Bislang sagt die Politik überwiegend nur, was alles nicht geht, was verboten ist. In den ersten Monaten der Pandemie war das als Sofortmaßnahme verständlich. Doch muss es auch im Veranstaltungssektor schnell das geben, was anderswo als „neue Normalität“ bezeichnet wurde. Sicher kann man Aufsicht über Einhaltung von Abständen und ständige Lüftung in Kultur- und Kongresshäusern viel besser hinbekommen als etwa in oft überfüllten Bussen und Bahnen. Kreative Konzepte dafür liegen vor, sind teils mit wenigen Besuchern schon erprobt worden. Daher müssen Politik und Behörden nun mehr Mut zeigen und den Veranstaltungsfachleuten gestatten zu zeigen, was sie können.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 03.09.2020