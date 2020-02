Stimme der Unvernünftigen

Die Fans der Frankfurter Eintracht haben verstanden, worum es in diesen Tagen geht. Als ein paar dämliche Krakeeler vor dem Europa-League-Spiel gegen Salzburg die Schweigeminute für die Opfer des Terroranschlags von Hanau störten, antwortete das gesamte Stadion mit „Nazis-raus“-Rufen. Es war ein mächtiger, würdevoller Gänsehaut-Moment, der Mut macht, dass die Stimme der Vernünftigen im Fußball die Minderheit der Hetzer immer übertönen wird.

Das Negativbeispiel war zwei Tage später in Mönchengladbach zu besichtigen. Die Tragödie von Hanau steckt dem Land noch in den Knochen, die Rassismus-Skandale von Schalke oder Münster sind Indizien für einen Rechtsruck, der die Fortschritte der vergangenen 40 Jahre im Kampf gegen latenten Rassismus in den Stadien wieder infrage stellt. Doch einigen Gladbacher Ultras fällt nichts Besseres ein, als im Spiel gegen Hoffenheim ein ein Plakat hochzuhalten, auf dem TSG-Mäzen Dietmar Hopp im Fadenkreuz zu sehen ist.

Das ist so taktlos, deplatziert und peinlich, dass es fast körperlich schmerzt. Niemand muss es mögen, wenn ein Milliardär seinen kleinen Heimatclub den Aufstieg in die Bundesliga finanziert. Wahrscheinlich wären die Anfeindungen gegen Hopp auch schon längst verschwunden, wenn der SAP-Mitbegründer vor ein paar Jahren angefangen hätte, sie einfach zu ignorieren.

Aber was in Gladbach passiert ist, hat nichts mehr mit gerechtfertigtem Protest gegen Fehlentwicklungen im Fußball zu tun und kann nicht mehr als übliche Fan-Folklore abgetan werden. Im aktuellen politischen und gesellschaftlichen Umfeld gibt es dafür nur ein Wort: ekelhaft. An einem Spieltag, an dem es in allen Stadien von der 1. bis zur 3. Liga darum ging, innezuhalten, ein Zeichen gegen Rassismus und für Toleranz zu setzen, hat die Gladbacher Fanszene neuen Hass gesät. Sie sollte sich schämen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.02.2020