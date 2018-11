Stimmung kippt

Diese Bilder nutzen allen: Migranten, die eine Grenze stürmen und mit Steinen werfen. US-Beamte, die Tränengas auf Familien mit Kleinkindern abfeuern. Sie nutzen US-Präsident Donald Trump, der seine Mauerpläne rechtfertigen kann, weil Migranten illegal ins Land strömen. Sie nützen den in Tijuana rapide an Zahl zunehmenden ausländerfeindlichen Hetzern, die von einer Invasion sprechen. Sie nützen jenen linksextremistischen Kräften hinter der „Karawane“, die in den USA die Wurzel alles Bösen sehen, und sie nutzen der Bewegung, für offene Grenzen, die eine sofortige Öffnung fordert.

Nur den Migranten selbst nutzen diese Bilder nichts. In Tijuana und Mexiko kippt die Stimmung in einer Geschwindigkeit, die Angst macht. Eine landesweite Umfrage ergab: Sieben von zehn Mexikanern sehen die Ankunft der Migranten inzwischen negativ, die Hälfte befürchtet eine Zunahme der Kriminalität. Die US-Grenzbehörden reagieren nach dem erwartbaren Schema: Nach jedem Versuch, die Grenze illegal zu übertreten, verschärfen die Sicherheitskräfte ihre Anstrengungen: noch mehr Stacheldraht, noch mehr Hubschrauber, noch mehr Polizei.

Das Ergebnis ist verheerend: Immer mehr Einwohner Tijuanas sind wütend auf die Migranten, die US-Behörden werden ihre Grenzbefestigungen noch weiter ausbauen. Und für die Migranten wird mehr und mehr klar, dass sie den falschen Versprechungen einer NGO wie „Pueblo sin Fronteras“ aufgesessen sind, die sie an die Grenze führte und nun mehr oder weniger ihrem Schicksal überlässt. In den sozialen Netzwerken fühlen alle Gruppen ihre jeweiligen Vorurteile bestätigt. Das war kein guter Tag in Tijuana.

