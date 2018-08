Anzeige

Hinzu kommt, dass sich die EU-Kommission als Schaltstelle der europäischen Fördergelder um die Verteilung vor Ort gar nicht kümmert – schon seit Jahren überlässt die europäische Verwaltung dies den nationalen Regierungen, weil die deutlich besser entscheiden können, wo vor Ort sinnvoll und nachhaltig investiert werden sollte. Diese Steuerungsaufgabe aber haben die römischen Machthaber nur selten übernommen. Provinzen, Regionen und Städte balgen sich um die Zuwendungen.

Um nur ja niemanden zu benachteiligen, werden die Subventionen deshalb breit gestreut, anstatt sich auf vordringliche Großprojekte zu konzentrieren. An der Universität Mailand entstand vor Jahren eine Studie, die belegte, dass Rom zwischen 2007 und 2012 rund 7,5 Milliarden Euro bei der Wirtschaftsförderung in 500 000 Maßnahmen steckte – und 220 000 Jobs aus dem Boden stampfte.

Salvini braucht also niemanden zu fragen, bevor er aus EU-Strukturgeldern Straßen und Brücken sanieren und Schuldächer sichern will. Es würde reichen, all das abzustellen, was die Vorgänger im Amt an ineffizientem Umgang mit europäischen Fördergeldern haben einreißen lassen. Das klingt einfacher, als es ist. Denn gerade Salvini hat im Wahlkampf immer wieder mehr Geld angemahnt, um vor allem den Norden seines Landes aufzupäppeln. Aber das sagt er natürlich jetzt nicht mehr.

