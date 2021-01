Stochern im Nebel

Im Film nennt man das einen „Cliffhanger“. Die Spannung steigt. Aber bevor klar ist, wie es weitergeht, endet der Streifen – Fortsetzung folgt. Ministerpräsident Kretschmann verkündete an diesem Dienstag, Kitas und Grundschulen würden wohl am 1. Februar wieder öffnen. Aber eine endgültige Entscheidung werde er erst an diesem Mittwoch treffen. Und sollte sich die aggressive Virusmutante aus

...