Anzeige

Rote Halbmondfahnen und Autokorsos – der Jubel für den Wahlsieg Recep Tayyip Erdogans auf deutschen Straßen zeigt, wie gründlich die Integration der „Gastarbeiter“ hierzulande auch in der dritten und vierten Generation schiefgegangen ist. Längst nicht für alle Menschen mit türkischen Wurzeln, aber doch für erschreckend viele. Die Fußballnationalspieler Mesut Özil und Ilkay Gündogan sind mit ihrer Verirrung nicht allein. Hinter diesem Jubel steckt die ganze Geschichte der Ausländer-Ghettos und Parallelgesellschaften, aber auch die von Ausgrenzung und Missachtung.

Der türkische Wahlausgang hat Folgen für die deutsche Innenpolitik. Erdogan betreibt die Reislamisierung seines Landes. Zumindest jene Deutschtürken, die sich der AKP verbunden fühlen, werden nun auftrumpfen und den Druck verstärken. Erst wird es unter den Deutschtürken einen verstärkten Glaubenskrieg zum Beispiel um das Kopftuch und das Fasten im Ramadan geben. Und dann mit den Deutschen.

Die Debatten um diese Fragen kultureller und religiöser Identität werden noch härter werden. Das Thema Integration stellt sich mit noch größerer Schärfe. Erdogan wird darüber hinaus weiter versuchen, seine Landsleute in Deutschland politisch zu beeinflussen und, wo das nicht geht, sie einzuschüchtern. Die deutschen Sicherheitsbehörden werden damit verstärkt zu tun bekommen. Und die Zahl der Asylbewerber aus der Türkei wird steigen. Das war schon seit dem Militärputsch erkennbar. Nicht Wirtschaftsflüchtlinge kommen da, sondern politisch Verfolgte. Ob Soldaten, Journalisten oder angebliche Gülen-Anhänger. Werden die hiesigen Rechtspopulisten wollen, dass man sie an den Grenzen zurückschickt? Werden die deutschen Behörden sich trauen, ihnen Asyl zu gewähren, selbst wenn der Herrscher in Ankara droht, die Flüchtlingsrouten wieder zu öffnen?