Straffrei, aber bösartig

Anzeige

Wird einer von der Justiz für unschuldig erklärt, spricht man von einem „Freispruch erster Klasse“. Bei den Ermittlungsverfahren, die jetzt nach den Rassismus-Vorwürfen bei der RNV eingestellt wurden, handelt es sich eher um die dritte oder vierte Klasse. Die Beschuldigten kommen nur davon, weil heimlich gemachte Videos nicht als Beweismittel taugen. Einige der Äußerungen nennt auch die Staatsanwaltschaft volksverhetzend. Straffrei bleiben sie lediglich, weil sie – ebenso wie das Zeigen des Hitlergrußes – nicht in aller Öffentlichkeit erfolgten. Aber wenn jemand „nur“ vor Kollegen den rechten Arm reckt und rassistischen, menschenverachtenden Unsinn verbreitet, macht es das kaum besser.

Dieser Makel dürfte an der RNV noch einige Zeit hängenbleiben. Doch man muss dem Unternehmen zugute halten, dass es die Vorwürfe sehr ernst nahm, eine umfassende Untersuchung von externen Experten veranlasste und sich später auch selbstkritisch zeigte. Von fünf der Beschuldigten hat man sich mittlerweile getrennt, zudem wurden umfassende Maßnahmen eingeleitet, damit sich dergleichen möglichst nicht wiederholt. Ganz lässt sich so etwas leider nie verhindern. Aber bagatellisieren darf man es in keinem Fall.