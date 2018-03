Anzeige

Ist Carles Puigdemont ein Hochverräter? So sieht das Pablo Llarena, der Untersuchungsrichter an Spaniens Oberstem Gerichtshof, der am Freitag Anklage gegen 13 katalanische Politiker und Unabhängigkeitsaktivsten wegen „Rebellion“ erhob. Neun von ihnen sitzen in spanischer Untersuchungshaft. Die anderen vier hatten sich schon vor Monaten nach Brüssel abgesetzt, um dem Gefängnis zu entgehen, darunter Puigdemont, der ehemalige katalanische Ministerpräsident. Nun ist er gestern in Schleswig-Holstein festgenommen worden, auf einer Rückreise im Auto von Finnland nach Belgien. Die deutschen Behörden müssen nun zusehen, was sie mit Puigdemont anfangen sollen.

Richter Llarena hatte den vorübergehend ausgesetzten europäischen Haftbefehl gegen ihn reaktiviert, der eine vereinfachte Auslieferung ermöglicht. Aus spanischer Sicht sollte es da keine Probleme geben. In Deutschland existiert zwar kein Straftatbestand der „Rebellion“, aber der des „Hochverrates gegen den Bund“: Das ist es ungefähr, was der Oberste Gerichtshof – auf Spanien gemünzt – den 13 katalanischen Rebellen vorwirft. Deswegen soll Puigdemont so schnell wie möglich ausgeliefert werden.

Das Begehren der spanischen Justiz ist nachvollziehbar, aber überzogen. Puigdemont hat sich über Jahre bewusst außerhalb von Recht und Gesetz gestellt, um sein Wunschprojekt einer unabhängigen katalanischen Republik zu verfolgen. Dass ihn nun die Justiz ins Visier genommen hat, darf ihn nicht wundern. Doch er hat keinen gewaltsamen Aufstand organisiert und keinen Bürgerkrieg provoziert. An seiner Auslieferung wird trotzdem kaum ein Weg vorbei führen. Puigdemont ist schon bestraft, ohne dass es ein Urteil gegen ihn gibt. Das ist nicht gut.